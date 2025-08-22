LIGA.net запускає нову авторську розсилку "Як це жити" від журналістки Альони Низовець

У підписників LIGA PRO з’явилася ще одна унікальна перевага – щотижнева розсилка "Як це жити" від Альони Низовець, журналістки, ведучої YouTube-каналу LIGA Life.

Це – не звичайний дайджест і не список рекомендацій. Розсилка "Як це жити" – це неспішні особисті роздуми про тиждень у лайфстайл-контексті: про фільми, книжки, музику, театральні прем’єри, культурні події, новини зі світу психології, здоров’я та наукові відкриття. А ще – анонси нових епізодів подкасту "Як це жити", який уже понад два роки виходить на YouTube-каналі LIGA Life.

Це не перелік порад і не добірки must-read . У кожному листі – те, що допоможе зупинитися й подивитися на життя поза щоденним потоком новин.

Альона Низовець понад п'ять років працює з лайфстайл-тематикою у LIGA.net. За цей час вона написала понад 2000 матеріалів і провела більше ніж 100 глибоких інтерв’ю з експертами – від лікарів до психотерапевтів, від культурних діячів до дослідників. Вона вміє помічати деталі, формулювати складне просто і знаходити натхнення навіть у буденному.

"Мої листи – це заклик зупинитися, відкласти соціальну, політичну, економічну адженду і приділити час собі. Переглянути цікавий фільм, прочитати нову книгу, відрефлексувати щодо наукових проривів або нарешті купити квиток в театр чи на концерт", – каже авторка нової розсилки Альона Низовець.

Підписники отримуватимуть розсилку щонеділі – як перезавантаження після інформаційного тижня.

Щоб отримати свій перший лист "Як це жити" вже цих вихідних — оформіть підписку LIGA PRO.