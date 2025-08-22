LIGA.net запускает новую авторскую рассылку "Как это жить" от журналистки Алены Низовец

Подписчики LIGA PRO будут получать эксклюзивные письма каждое воскресенье – как перезагрузку после информационной недели

У подписчиков LIGA PRO появилось еще одно уникальное преимущество – еженедельная рассылка "Как это жить" от Алены Низовец, журналистки, ведущей YouTube-канала LIGA Life.

Это – не обычный дайджест и не список рекомендаций. Рассылка "Как это жить" – это неспешные личные размышления о неделе в лайфстайл-контексте: о фильмах, книгах, музыке, театральных премьерах, культурных событиях, новостях из мира психологии, здоровья и научных открытиях. А еще – анонсы новых эпизодов подкаста "Как это жить", который уже более двух лет выходит на YouTube-канале LIGA Life.

Это не перечень советов и подборки не must-read. В каждом письме – то, что поможет остановиться и посмотреть на жизнь вне ежедневного потока новостей.

Алена Низовец более пяти лет работает с лайфстайл-тематикой в LIGA.net. За это время она написала более 2000 материалов и провела свыше 100 глубоких интервью с экспертами – от врачей до психотерапевтов, от культурных деятелей до исследователей. Она умеет замечать детали, формулировать сложное просто и находить вдохновение даже в обыденном.

"Мои письма – это призыв остановиться, отложить социальную, политическую, экономическую адженду и уделить время себе. Посмотреть интересный фильм, прочитать новую книгу, отрефлексировать относительно научных прорывов или наконец купить билет в театр или на концерт", – говорит автор новой рассылки Алена Низовец.

Чтобы получить свое первое письмо "Как это жить" уже на этих выходных – оформите подписку LIGA PRO.