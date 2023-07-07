Лубінець: У полоні РФ 25 000 цивільних, треба механізм, щоб на повернення не пішли десятиріччя

Наразі Росія утримує в полоні понад 25 000 цивільних українців, і якщо не буде створено дієвого механізму для повернення людей з полону РФ, то на це можуть піти десятки років. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, виступаючи на всеукраїнському правозахисному форумі "Легіон права".

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, станом на сьогодні з полону РФ вдалося повернути 2576 українців, 144 з яких – цивільні.

"Тільки щодо цивільних заручників – на сьогодні в російському полоні перебувають понад 25 000. Скільки треба часу Україні, щоб повернути всіх своїх громадян? Якщо не буде запущено дієвий механізм, на це підуть роки та десятиріччя. У нас немає стільки часу. Кожного дня РФ піддає тортурам наших громадян", – заявив Лубінець.

Він наголосив, що Україна "вкотре і вкотре" звертається до міжнародних інституцій, щоб вони сприяли поверненню українців з полону РФ.

Наприкінці лютого 2023-го начальник ГУР Буданов повідомляв, що у російському полоні зараз більше людей, ніж в українському, проте близько 40% утримуваних росіянами – цивільні.

Конкретних цифр щодо кількості українців, які перебувають в полоні РФ, українська сторона не озвучує. Однак, за словами уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Котенка, наразі зниклими безвісти вважаються трохи більше ніж 7000 військових, з них близько 60-65%, ймовірно, перебувають у полоні окупантів.

Станом на лютий, за словами Лубінця, кількість цивільних українців, яких РФ утримувала в полоні, становила понад 20 000.

Читайте також: Страти росіянами полонених ЗСУ. Офісу генпрокурора відомо про 73 умисних вбивства

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.