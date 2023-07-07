Лубинец: В плену РФ 25 000 гражданских, нужен механизм, чтобы на возвращение не ушли годы

Сейчас Россия удерживает в плену более 25 000 гражданских украинцев, и если не будет создан действенный механизм для возвращения людей из плена РФ, то на это могут уйти десятки лет. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, выступая на всеукраинском правозащитном форуме "Легион права".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, по состоянию на сегодня из плена РФ удалось вернуть 2576 украинцев, 144 из которых – гражданские.

"Только по гражданским заложникам – на сегодняшний день в российском плену находятся более 25 000. Сколько нужно времени Украине, чтобы вернуть всех своих граждан? Если не будет запущен действенный механизм, на это уйдут годы и десятилетия. У нас нет столько времени. Каждый день РФ подвергает пыткам наших граждан", – заявил Лубинец.

Он подчеркнул, что Украина "в очередной раз" обращается в международные институты, чтобы они способствовали возвращению украинцев из плена РФ.

В конце февраля 2023 года начальник ГУР Буданов сообщал, что в российском плену сейчас больше людей, чем в украинском, однако около 40% удерживаемых россиянами – гражданские.

Конкретных цифр по количеству находящихся в плену РФ украинцев украинская сторона не озвучивает. Однако, по словам уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести, Котенко, в настоящее время пропавшими без вести считаются чуть более 7000 военных, из них около 60-65%, вероятно, находятся в плену оккупантов.

По состоянию на февраль, по словам Лубинца, количество гражданских украинцев, которых РФ удерживала в плену, составляло более 20 000 человек.

Читайте также: Казни россиянами пленных ВСУ. Офису генпрокурора известно о 73 умышленных убийствах

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.