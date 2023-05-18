Лукашенко справді хворіє, але не смертельно – розвідка
18.05.2023, 12:35
Фото: t.me/pul_1
Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов підтвердив, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко хворіє, проте його стан не такий, що може "вивести з ладу на довгий час".
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"Вік, стрес, шкідлива робота... Так, хворіє", – підтвердив Юсов.
Разом із тим, ця хвороба, за його словами, не надто серйозна.
"Я думаю, що це не та ситуація, яка виведе з ладу на довгий час. Зрештою, тут ставку треба робити не на стан здоров'я, а на більш складні геополітичні процеси", – сказав Юсов.
За його словами, російський диктатор Володимир Путін не має планів на випадок смерті Лукашенка. "Я думаю, що це буде кризова ситуація", – сказав Юсов.
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