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Лукашенко справді хворіє, але не смертельно – розвідка

Этот материал также доступен на русском
18.05.2023, 12:35
Лукашенко справді хворіє, але не смертельно – розвідка - Фото
Фото: t.me/pul_1

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов підтвердив, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко хворіє, проте його стан не такий, що може "вивести з ладу на довгий час".

"Вік, стрес, шкідлива робота... Так, хворіє", – підтвердив Юсов.

Разом із тим, ця хвороба, за його словами, не надто серйозна.

"Я думаю, що це не та ситуація, яка виведе з ладу на довгий час. Зрештою, тут ставку треба робити не на стан здоров'я, а на більш складні геополітичні процеси", – сказав Юсов.

За його словами, російський диктатор Володимир Путін не має планів на випадок смерті Лукашенка. "Я думаю, що це буде кризова ситуація", – сказав Юсов.

  • 15 травня Telegram-канал Лукашенка "Пул Первого" опублікував його фото. Це перше фото Лукашенка з 9 травня, коли він був присутній на параді у Москві.
  • Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що на тлі чуток про проблеми зі здоров'ям у диктатора потрібно бути готовими до будь-яких сценаріїв.
Вадим Ребрина
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Олександр лукашенкогурандрій юсов
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