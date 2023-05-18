Лукашенко справді хворіє, але не смертельно – розвідка

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов підтвердив, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко хворіє, проте його стан не такий, що може "вивести з ладу на довгий час".

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"Вік, стрес, шкідлива робота... Так, хворіє", – підтвердив Юсов.

Разом із тим, ця хвороба, за його словами, не надто серйозна.

"Я думаю, що це не та ситуація, яка виведе з ладу на довгий час. Зрештою, тут ставку треба робити не на стан здоров'я, а на більш складні геополітичні процеси", – сказав Юсов.

За його словами, російський диктатор Володимир Путін не має планів на випадок смерті Лукашенка. "Я думаю, що це буде кризова ситуація", – сказав Юсов.

15 травня Telegram-канал Лукашенка "Пул Первого" опублікував його фото. Це перше фото Лукашенка з 9 травня, коли він був присутній на параді у Москві.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що на тлі чуток про проблеми зі здоров'ям у диктатора потрібно бути готовими до будь-яких сценаріїв.

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