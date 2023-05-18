UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Лукашенко действительно болеет, но не смертельно – разведка

Цей матеріал також доступний українською
18.05.2023, 12:35
Лукашенко действительно болеет, но не смертельно – разведка - Фото
Фото: t.me/pul_1

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов подтвердил, что беларуский диктатор Александр Лукашенко болеет, однако его состояние не такое, что может "вывести из строя на долгое время".

"Возраст, стресс, вредная работа... Да, болеет", – подтвердил Юсов.

Вместе с тем, эта болезнь, по его словам, не слишком серьезна.

"Я думаю, что это не та ситуация, которая выведет из строя на долгое время. В конце концов, здесь ставку нужно делать не на здоровье, а на более сложные геополитические процессы", – сказал Юсов.

По его словам, у российского диктатора Владимира Путина нет планов на случай смерти Лукашенко. "Я думаю, что это будет кризисная ситуация", – сказал Юсов.

  • 15 мая Telegram-канал Лукашенко "Пул Первого" опубликовал его фото. Это первое фото Лукашенко с 9 мая, когда он присутствовал на параде в Москве.
  • Лидер беларуской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что на фоне слухов о проблемах со здоровьем у диктатора нужно быть готовыми к любым сценариям.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
гуралександр лукашенкоандрей юсов
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 