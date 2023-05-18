Лукашенко действительно болеет, но не смертельно – разведка

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов подтвердил, что беларуский диктатор Александр Лукашенко болеет, однако его состояние не такое, что может "вывести из строя на долгое время".

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"Возраст, стресс, вредная работа... Да, болеет", – подтвердил Юсов.

Вместе с тем, эта болезнь, по его словам, не слишком серьезна.

"Я думаю, что это не та ситуация, которая выведет из строя на долгое время. В конце концов, здесь ставку нужно делать не на здоровье, а на более сложные геополитические процессы", – сказал Юсов.

По его словам, у российского диктатора Владимира Путина нет планов на случай смерти Лукашенко. "Я думаю, что это будет кризисная ситуация", – сказал Юсов.

15 мая Telegram-канал Лукашенко "Пул Первого" опубликовал его фото. Это первое фото Лукашенко с 9 мая, когда он присутствовал на параде в Москве.

Лидер беларуской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что на фоне слухов о проблемах со здоровьем у диктатора нужно быть готовыми к любым сценариям.

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