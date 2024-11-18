Литовського ведучого звільнили через заклики відбирати дітей у російськомовних

Альгіс Раманаускас заявляв, що дітей треба забирати з сімей, які споживають російський контент, а батьків – розстрілювати

Альгіс Раманаускас (Фото: DELFI / Karolina Gudžiūnienė)

Литовський національний мовник LRT припинив співпрацю з телеведучим Альгісом Раманаускасом через його висловлювання. Він заявив, що дітей слід вилучати з родин, де батьки дивляться російські фільми чи слухають російську музику, а самих батьків – розстрілювати. Про це повідомляє видання Delfi.

"Я розумію: те, чого я хочу, щоб було, це утопія. Але уявіть собі домашнє господарство, де батько голосно ввімкнув російський фільм, а мама голосно слухає російську музику. Тут тільки питання, що зробити спочатку: відібрати дітей і потім розстріляти – або на очах у дітей. Ні, звичайно, відібрати дітей і згодом. Дітей треба відбирати у таких", – сказав Раманаускас в інтерв’ю з лідером націоналістичної партії "Національний союз" Вітаутасом Сініцею.

Запис розмови, опублікований на YouTube у середині вересня, викликав значний суспільний резонанс. Висловлювання Альгіса Раманаускаса піддали критиці спікер Сейму, представники двох політичних партій і один незалежний кандидат. Литовський центр з прав людини звернувся до правоохоронців із проханням оцінити слова телеведучого.

Наразі прокуратура Литви перевіряє, чи містять його заяви заклики до насильства.

У мовнику заявили, що "неодноразовий прояв двозначної риторики Раманаускаса в публічному просторі не поєднується зі стандартами й завдає шкоди репутації LRT".

Раніше Раманаускас також заявляв про необхідність "висилати русифікованих мешканців Литви" і тих, хто ностальгує за радянським минулим.