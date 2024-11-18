Литовского ведущего уволили из-за призывов отбирать детей у русскоязычных

Альгис Раманаускас заявлял, что детей нужно забирать из семей, потребляющих российский контент, а родителей – расстреливать

Альгис Раманаускас (Фото: DELFI / Karolina Gudžiūnienė)

Литовский национальный вещатель LRT прекратил сотрудничество с телеведущим Альгисом Раманаускасом из-за его выражения. Он заявил, что детей следует изымать из семей, где родители смотрят российские фильмы или слушают российскую музыку, а самих родителей – расстреливать. Об этом сообщает издание Delfi.

"Я понимаю, что то, чего я хочу, чтобы было, это утопия, я понимаю это. Но представьте себе домашнее хозяйство, где отец громко включил русский фильм, а мама громко слушает русскую музыку. Здесь только вопрос, что сделать сначала: отобрать детей и потом расстрелять – или на глазах у детей. Раманаускас в интервью с лидером националистической партии Национальный союз Витаутасом Синицей.

Запись разговора, опубликованная на YouTube в середине сентября, вызвала значительный общественный резонанс. Высказывания Альгиса Раманаускаса подвергли критике спикер Сейма, представители двух политических партий и один независимый кандидат. Литовский центр по правам человека обратился к стражам порядка с просьбой оценить слова телеведущего.

В настоящее время прокуратура Литвы проверяет, содержат ли его заявления призывы к насилию.

В вещателе заявили, что "неоднократное проявление двузначной риторики Раманаускаса в публичном пространстве не сочетается со стандартами и наносит ущерб репутации LRT".

Ранее Раманаускас также заявлял о необходимости "засылать русифицированных жителей Литвы" и ностальгирующих по советскому прошлому.