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Мародерство кадировців почали розслідувати війська РФ, але лише після скарг росіян – ЦНС

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22.06.2023, 19:33
Мародерство кадировців почали розслідувати війська РФ, але лише після скарг росіян – ЦНС - Фото
Кадировці (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Російські загарбники створили комісію для перевірки масових випадків мародерства з боку чеченських збройних підрозділів – так званих кадировців. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що комісія розслідуватиме такі факти мародерства на тимчасово окупованих територіях та на кордоні з Україною.

Її очолив генерал-лейтенант РФ Володимир Кочетков. Комісія проводить розбір справ, пов'язаних з мародерством зі сторони підрозділів "Ахмат".

Кадировці тероризують місцевих мешканців на тимчасово окупованих територіях України та в Білгородській області РФ, йдеться у повідомленні.

ЦНС зауважує, що перевірка почалась лише після скарг населення РФ, а скарги мешканців окупованих територій "до уваги не брались".

Це свідчить про ставлення росіян до українців, підсумовує Центр.

  • У Головному управлінні розвідки Міноборони повідомляли, що серед російських штурмовиків із загонів "Шторм Z" побільшало випадків дезертирства і мародерства: зникають "у невідомому напрямку".

Читайте також: Після української деокупації Донбасу кадировці поїдуть "працювати" по Москві – Подоляк

Артем Джеріпа
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