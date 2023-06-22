Мародерство кадыровцев начали расследовать войска РФ, но только после жалоб россиян – ЦНС

Российские захватчики создали комиссию для проверки массовых случаев мародерства со стороны чеченских вооруженных подразделений – так называемых кадыровцев. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Комиссия расследует такие факты мародерства на временно оккупированных территориях и на границе с Украиной.

Ее возглавил генерал-лейтенант РФ Владимир Кочетков. Комиссия проводит разбор дел, связанных с мародерством со стороны подразделений "Ахмат".

Кадыровцы терроризируют местных жителей на временно оккупированных территориях Украины и в Белгородской области РФ, говорится в сообщении.

ЦНС отмечает, что проверка началась только после жалоб населения РФ, а жалобы жителей оккупированных территорий "не учитывались".

Это свидетельствует об отношении россиян к украинцам, заключает Центр.

В Главном управлении разведки Минобороны сообщали, что среди российских штурмовиков из отрядов "Шторм Z" стало больше случаев дезертирства и мародерства: исчезают "в неизвестном направлении".

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