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Мародерство кадыровцев начали расследовать войска РФ, но только после жалоб россиян – ЦНС

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2023, 19:33
Мародерство кадыровцев начали расследовать войска РФ, но только после жалоб россиян – ЦНС - Фото
Кадыровцы (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Российские захватчики создали комиссию для проверки массовых случаев мародерства со стороны чеченских вооруженных подразделений – так называемых кадыровцев. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Комиссия расследует такие факты мародерства на временно оккупированных территориях и на границе с Украиной.

Ее возглавил генерал-лейтенант РФ Владимир Кочетков. Комиссия проводит разбор дел, связанных с мародерством со стороны подразделений "Ахмат".

Кадыровцы терроризируют местных жителей на временно оккупированных территориях Украины и в Белгородской области РФ, говорится в сообщении.

ЦНС отмечает, что проверка началась только после жалоб населения РФ, а жалобы жителей оккупированных территорий "не учитывались".

Это свидетельствует об отношении россиян к украинцам, заключает Центр.

  • В Главном управлении разведки Минобороны сообщали, что среди российских штурмовиков из отрядов "Шторм Z" стало больше случаев дезертирства и мародерства: исчезают "в неизвестном направлении".

Читайте также: После украинской деоккупации Донбасса кадыровцы поедут "работать" по Москве – Подоляк

Артём Джерипа
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