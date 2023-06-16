Российские штурмовики "Z" чаще грабят своих и исчезают в "неизвестном направлении" – ГУР

Увеличились случаи, когда бойцы российских штурмовых рот "Шторм Z" занимались мародерством в своих же подразделениях и становились дезертирами. Об этом сообщают в Главном управлении разведки Минобороны.

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Отмечается, что во временно оккупированной Луганской области существенно увеличилось количество попыток российских оккупантов продать военное имущество.

В основном этим занимаются новобранцы вновь созданных штурмовых отрядов "Шторм Z", которые "убегают из своих подразделений вместе со стрелковым оружием", пишет ГУР.

Поскольку оккупанты из этих отрядов недополучают обещанную оплату по контракту, они компенсируют "убытки" изъятием у своих подразделений грузовых автомобилей, которые они заполняют казенным имуществом.

По информации ГУР, штурмовики "Z" в основном перепродают автозапчасти, шины и топливо.

Они пытаются реализовать это имущество в ближайших населенных пунктах и "уезжают в неизвестном направлении".

Также в военной разведке сообщают о дезертирстве в регулярных частях армии оккупантов.

На это влияет активизация боевых действий и большие потери, а также отмена отпусков для военных РФ, которые привлечены для войны против Украины.

ГУР сообщает о 90 вооруженных оккупантах, которые сбежали с собственных позиций вблизи села Араповка в Сватовском районе Луганской области.

Штурмовые роты "Шторм Z" были созданы по приказу российского диктатора Владимира Путина и формировались из осужденных.

15 июня ГУР сообщал, что в России решили расформировать роты "Шторм Z" и перевести их бойцов в другое подразделение.

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