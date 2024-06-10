Медведчук міг бути завербований КДБ, але документів поки немає – архів СБУ

Директор Андрій Когут зазначив: наприкінці 1980-х було знищено "величезну кількість" документів і агентурних справ, а робота з наявними даними триває

Віктор Медведчук (Фото: EPA)

Підозрюваний у державній зраді колишній народний депутат Віктор Медведчук міг бути завербований радянським Комітетом державної безпеки. Хоча прямих доказів цьому зараз немає, вони можуть з'явитися, повідомив директор архіву Служби безпеки України Андрій Когут в інтерв'ю виданню Главком.

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"Прямих доказів у нас немає. Але тут варто повернутися до сказаного раніше: наприкінці 80-х було знищено величезну кількість документів і агентурних справ. І те, що цих паперів зараз немає, не означає, що їх не було. І також не означає, що їх не буде виявлено в майбутньому. Тут потрібно розуміти, що архів КДБ створювався для оперативних потреб", – заявив він.

Наразі архів СБУ працює над тим, щоб створити описи справ згідно з українським законодавством – хочуть зробити покажчики, індекси, як у всіх інших архівах, аби було зручно в них працювати, пояснив Когут.

За словами директора архіву, це "дуже складна робота" – фахівці просуваються, але ще не все опрацювали.

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Водночас він зауважив, що наявні документи про Медведчука "наштовхують на думку, що він таки був завербованим".

"Скажімо, якщо твій батько був репресований, а ти вступив на юридичний факультет університету імені Шевченка… Таке, в принципі, не могло відбутися, це дуже нетипова історія", – пояснив Когут.

Також він нагадав слова Медведчука, нібито той не зміг би нічого зробити для захисту поета Василя Стуса, бо "система була така". Директор архіву зазначив, що така заява – "не зовсім правда", оскільки відомо про тогочасних адвокатів, які боролися за підзахисних.

І хоча повністю виправдального вироку бути не могло, проте поборотися у судовому процесі було можна – але Медведчук цього не зробив, підсумував Когут.

Василь Стус – український поет-шістдесятник, дисидент та правозахисник. Уперше він був заарештований 12 січня 1979 року, перебував у слідчому ізоляторі дев’ять місяців. У вересні радянський суд за звинуваченням у "антирадянській агітації та пропаганді" засудив поета до п'яти років позбавлення волі та трьох років заслання. Покарання Стус відбував у Мордовії та Магаданській області радянської Росії.

Вдруге поета заарештували у травні 1980-го – його визнали "особливо небезпечним рецидивістом" й засудили до 10 років примусових робіт і п’яти років заслання. І хоча Стус відмовився від призначеного державою адвоката Медведчука, останнього всеодно затвердили для судового процесу.

Поет відбував покарання у колонії "Перм-36" у селищі Кучино Пермського краю. Він загинув у ніч на 4 вересня 1985 року під час безстрокового сухого голодування.

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