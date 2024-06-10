Медведчук мог быть завербован КГБ, но документов пока нет – архив СБУ

Директор Андрей Когут отметил: в конце 1980-х было уничтожено "огромное количество" документов, а работа с имеющимися данным продолжается

Виктор Медведчук (Фото: EPA)

Подозреваемый в государственной измене бывший народный депутат Виктор Медведчук мог быть завербован советским Комитетом государственной безопасности. Хотя прямых улик этому сейчас нет, они могут появиться, сообщил директор архива Службы безопасности Украины Андрей Когут в интервью изданию Главком.

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"Прямых доказательств у нас нет. Но здесь стоит вернуться к сказанному ранее: в конце 80-х было уничтожено огромное количество документов и агентурных дел. И то, что этих бумаг сейчас нет, не значит, что их не было. И тоже не означает, что они не будут обнаружены в будущем. Здесь нужно понимать, что архив КГБ создавался для оперативных нужд", – заявил он.

Сейчас архив СБУ работает над тем, чтобы создать описания дел согласно украинскому законодательству – хотят сделать указатели, индексы, как во всех других архивах, чтобы было удобно в них работать, пояснил Когут.

По словам директора архива, это "очень сложная работа" – специалисты продвигаются, но еще не все проработали.

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В то же время он отметил, что имеющиеся документы о Медведчуке "наталкивают на мысль, что он был завербован".

"Скажем, если твой отец был репрессирован, а ты поступил на юридический факультет университета имени Шевченко… Такое в принципе не могло произойти, это очень нетипичная история", – пояснил Когут.

Также он напомнил слова Медведчука, якобы тот не смог ничего сделать для защиты поэта Василия Стуса, потому что "система была такая". Директор архива отметил, что такое заявление – "не совсем правда", поскольку известно об адвокатах того времени, которые боролись за подзащитных.

И хотя полностью оправдательного приговора быть не могло, однако сразиться в судебном процессе было можно – но Медведчук этого не сделал, подытожил Когут.

Василий Стус – украинский поэт-шестидесятник, диссидент и правозащитник. Впервые он был арестован 12 января 1979 года, находился в следственном изоляторе девять месяцев. В сентябре советский суд по обвинению в "антисоветской агитации и пропаганде" приговорил поэта к пяти годам лишения свободы и трем годам ссылки. Наказание Стус отбывал в Мордовии и Магаданской области советской России.

Второй раз поэта арестовали в мае 1980-го – его признали "особо опасным рецидивистом" и приговорили к 10 годам принудительных работ и пяти годам ссылки. И хотя Стус отказался от назначенного государством адвоката Медведчука, последнего все равно утвердили для судебного процесса.

Поэт отбывал наказание в колонии "Пермь-36" в поселке Кучино Пермского края. Он погиб в ночь на 4 сентября 1985 года во время бессрочной сухой голодовки.

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