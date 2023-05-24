Медведчука позбавили статусу адвоката

Дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області ухвалила рішення щодо позбавлення Віктора Медведчука, колишнього лідера забороненої прокремлівської партії ОПЗЖ, статусу адвоката. Це в коментарі LIGA.net підтвердив глава КДКА Володимир Поліщук.

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Першим про це повідомив депутат Київської обласної ради Роман Титикало.

"Медведчук більше не адвокат. Історична справедливість відбулась. Дисциплінарна палата КДКА Київської області щойно задовольнила нашу з Іллею Костіним (партнер адвокатського об'єднання "Правовий альянс", – ред.) скаргу та позбавила Медведчука права на адвокатську діяльність", – написав він у Facebook.

На прохання LIGA.net прокоментувати, підтвердити або спростувати це повідомлення, Поліщук сказав, що сьогодні, 24 травня, у КДКА дійсно "ухвалили дисциплінарне рішення щодо позбавлення його (Медведчука. — Ред.) статусу адвоката".

13 січня 2023 року Рада позбавила Медведчука мандату.

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