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Медведчука позбавили статусу адвоката

Этот материал также доступен на русском
24.05.2023, 16:11
Медведчука позбавили статусу адвоката - Фото
Віктор Медведчук (Фото: ОПЗЖ)

Дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області ухвалила рішення щодо позбавлення Віктора Медведчука, колишнього лідера забороненої прокремлівської партії ОПЗЖ, статусу адвоката. Це в коментарі LIGA.net підтвердив глава КДКА Володимир Поліщук.

Першим про це повідомив депутат Київської обласної ради Роман Титикало.

"Медведчук більше не адвокат. Історична справедливість відбулась. Дисциплінарна палата КДКА Київської області щойно задовольнила нашу з Іллею Костіним (партнер адвокатського об'єднання "Правовий альянс", – ред.) скаргу та позбавила Медведчука права на адвокатську діяльність", – написав він у Facebook.

На прохання LIGA.net прокоментувати, підтвердити або спростувати це повідомлення, Поліщук сказав, що сьогодні, 24 травня, у КДКА дійсно "ухвалили дисциплінарне рішення щодо позбавлення його (Медведчука. — Ред.) статусу адвоката".

  • 13 січня 2023 року Рада позбавила Медведчука мандату.

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Мілана Головань
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віктор медведчукадвокатВолодимир Поліщук
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