Медведчука лишили статуса адвоката – КДКА

Дисциплинарная палата Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Киевской области приняла решение о лишении Виктора Медведчука, бывшего лидера запрещенной прокремлевской партии ОПЗЖ, статуса адвоката. Это в комментарии LIGA.net подтвердил глава КДКА Владимир Полищук.

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Первым об этом сообщил депутат Киевского областного совета Роман Титикало.

"Медведчук больше не адвокат. Историческая справедливость состоялась. Только Дисциплинарная палата КДКА Киевской области только удовлетворила нашу с Ильей Костиным жалобу и лишила Медведчука права на занятие адвокатской деятельностью", – написал он в Facebook.

По просьбе LIGA.net прокомментировать, подтвердить или опровергнуть это сообщение, Полищук сказал, что сегодня, 24 мая, в КДКА действительно "приняли дисциплинарное решение по взысканию с него (Медведчука, — ред.) статуса адвоката".

13 января 2023 года Рада лишила Медведчука мандата.

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