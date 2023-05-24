Медведчука лишили статуса адвоката – КДКА
Дисциплинарная палата Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Киевской области приняла решение о лишении Виктора Медведчука, бывшего лидера запрещенной прокремлевской партии ОПЗЖ, статуса адвоката. Это в комментарии LIGA.net подтвердил глава КДКА Владимир Полищук.
Первым об этом сообщил депутат Киевского областного совета Роман Титикало.
"Медведчук больше не адвокат. Историческая справедливость состоялась. Только Дисциплинарная палата КДКА Киевской области только удовлетворила нашу с Ильей Костиным жалобу и лишила Медведчука права на занятие адвокатской деятельностью", – написал он в Facebook.
По просьбе LIGA.net прокомментировать, подтвердить или опровергнуть это сообщение, Полищук сказал, что сегодня, 24 мая, в КДКА действительно "приняли дисциплинарное решение по взысканию с него (Медведчука, — ред.) статуса адвоката".
- 13 января 2023 года Рада лишила Медведчука мандата.
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