Мер Рені отримав дев'ять років в'язниці за хабар
Міського голову Рені та колишнього депутата місцевої ради визнали винними в отриманні хабаря, їх засудили до дев'яти та десяти років тюрми відповідно. Про це повідомила пресслужба Вищого антикорупційного суду.
За даними відомства, їх позбавили на три роки права обіймати посади в органах місцевого самоврядування та в органах державної влади, а також суд постановив конфіскувати їхнє майно.
За даними слідства, мер міста Рені Одеської області та депутат місцевої ради хотіли отримати хабар у розмірі $100 000 за надання в оренду земельної ділянки комунальної власности площею 2,5 га. Їх затримали під час отримання $50 000.
Імен у ВАКС не назвали, але, зважаючи на опис злочину, йдеться про мера міста Рені Ігоря Плєхова та ексдепутата місцевої ради Івана Пойдолова.
- 25 січня 2023 року НАБУ повідомило про затримання за підозрою у корупції очільника одного з міст на Одещині та депутата місцевої ради. Тодішній начальник Одеської ОВА Марченко заявив, що йдеться про Ігоря Плєхова та Івана Подойлова.
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