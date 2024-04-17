Мер Рені отримав дев'ять років в'язниці за хабар

Затримання мера Рені (Фото: НАБУ)

Міського голову Рені та колишнього депутата місцевої ради визнали винними в отриманні хабаря, їх засудили до дев'яти та десяти років тюрми відповідно. Про це повідомила пресслужба Вищого антикорупційного суду.

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За даними відомства, їх позбавили на три роки права обіймати посади в органах місцевого самоврядування та в органах державної влади, а також суд постановив конфіскувати їхнє майно.

За даними слідства, мер міста Рені Одеської області та депутат місцевої ради хотіли отримати хабар у розмірі $100 000 за надання в оренду земельної ділянки комунальної власности площею 2,5 га. Їх затримали під час отримання $50 000.

Імен у ВАКС не назвали, але, зважаючи на опис злочину, йдеться про мера міста Рені Ігоря Плєхова та ексдепутата місцевої ради Івана Пойдолова.

25 січня 2023 року НАБУ повідомило про затримання за підозрою у корупції очільника одного з міст на Одещині та депутата місцевої ради. Тодішній начальник Одеської ОВА Марченко заявив, що йдеться про Ігоря Плєхова та Івана Подойлова.

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