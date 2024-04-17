Мэр Рени получил девять лет тюрьмы за взятку

Задержание мэра Рени (Фото: НАБУ)

Мэра города Рени и бывшего депутата местного совета признали виновными в получении взятки, их приговорили к девяти и десяти годам тюрьмы соответственно. Об этом сообщила пресс-служба Высшего антикоррупционного суда.

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По данным ведомства, их лишили на три года права занимать должности в органах местного самоуправления и в органах государственной власти, а также суд постановил конфисковать их имущество.

По данным следствия, мэр города и депутат местного совета хотели получить взятку в размере $100 000 за предоставление в аренду земельного участка коммунальной собственности площадью 2,5 га. Их задержали при получении $50 000.

Имен в ВАКС не назвали, но, судя по описанию преступления, речь идет о мэре города Рени Игоре Плехове и экс-депутате местного совета Иване Пойдолове.

25 января 2023 года НАБУ сообщило о задержании по подозрению в коррупции главы одного из городов в Одесской области и депутата местного совета. Тогдашний начальник Одесской ОВА Марченко заявил, что речь идет об Игоре Плехове и Иване Подойлове.

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