Межигір'я остаточно націоналізують у травні – через 17 років після привласнення Януковичем

Фото: Межигір'я

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів повідомило, що націоналізація Межигір'я, колишньої резиденції президента-втікача Віктора Януковича, остаточно завершиться у травні. Парк вперше почне скеровувати прибутки в державний бюджет.

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У 2023 році Верховна Рада схвалила закон, який повернув Межигір’я у державну власність та створив новий об’єкт природно-заповідного фонду. Це рішення запустило процес перетворення колишньої резиденції у державний парк-пам’ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення. Він надається найбільш визначним та цінним обʼєктам паркового будівництва.

Для того щоб новостворений об’єкт запрацював, Кабінет міністрів нещодавно схвалив рішення стосовно передання парку усіх заарештованих активів. Також зроблено крок з передання до парку земельних ділянок з управління Кабінету міністрів та рухомого майна від Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами. Це картини, автомобілі, меблі, техніка, обладнання тощо.

"Це нарешті відкрило можливості для 100% повернення Межигір’я у державну власність", – йдеться в повідомленні.

Після офіційного відкриття парку увесь прибуток від роботи Межигір’я надходитиме до державного бюджету.

"Завдяки рішенню уряду Межигір’я набуває статусу не лише унікального обʼєкта, а й стає одним з інструментів підтримки економіки України та об’єктом із сотнею нових робочих місць. Місцем, яке завдяки відвідувачам наповнюватиме державну скарбницю та працюватиме задля перемоги України над ворогом", – сказав з цього приводу перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Олександр Краснолуцький.