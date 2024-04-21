Межгорье окончательно национализируют в мае – через 17 лет после присвоения Януковичем

Фото: Межигорье

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщило, что национализация Межигорья, бывшей резиденции президента-беглеца Виктора Януковича, окончательно завершится в мае. Парк впервые начнет направлять доходы в государственный бюджет.

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В 2023 году Верховная Рада одобрила закон, вернувший Межигорье в государственную собственность и создавший новый объект природно-заповедного фонда. Это решение запустило процесс превращения прежней резиденции в государственный парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения. Он присваивается наиболее выдающимся и ценным объектам паркового строительства.

Для того чтобы новосозданный объект заработал, Кабинет министров недавно одобрил решение о передаче парка всех арестованных активов. Также сделан шаг по передаче парку земельных участков из управления Кабинета министров и движимого имущества от Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами. Это картины, автомобили, мебель, техника, оборудование и т.д.

"Это наконец открыло возможности для 100% возвращения Межигорья в государственную собственность", — говорится в сообщении.

После официального открытия парка вся прибыль от работы Межигорья будут поступать в государственный бюджет.

"Благодаря решению правительства Межигорье приобретает статус не только уникального объекта, а становится одним из инструментов поддержки экономики Украины и объектом с сотней новых рабочих мест. Местом, которое благодаря посетителям будет наполнять государственную казну и будет работать ради победы Украины над врагом", — сказал по этому поводу первый заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Александр Краснолуцкий.