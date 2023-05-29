МЗС Фінляндії: Через Росію та Білорусь ОБСЄ може розпастися у 2024 році

Через небажання Росії та Білорусі схвалити головування Естонії в ОБСЄ протягом 2024 року, організація може зазнати кризи та зруйнуватися. Про це в коментарі фінському мовнику Yle заявив міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто.

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"Якщо у 2024 році не буде голови і не буде консенсусу з цього приводу, то наступний рік стане роком руйнування ОБСЄ як організації", – сказав він, додавши, що "ситуація серйозна".

Журналісти зазначають, що головування в ОБСЄ відбувається на ротаційній основі. Зазвичай, нового голову затверджують усі 57 держав-членів.

У 2024 році має головувати Естонія, проте це не підтримують Росія та Білорусь, які також є членами організації.

Таллін водночас не відмовляється від своєї кандидатури, йдеться у матеріалі.

В організації досі шукають способи зберегти функціонування ОБСЄ через позицію Росії, яка відмовилась від співпраці, але може ветувати будь-яке рішення.

У листопаді 2022 року президент Зеленський розкритикував діяльність ПА ОБСЄ та закликав виключити звідти Росію: "Чому держава-терорист навіть через дев'ять місяців своїх безперервних злочинів досі залишається одним із членів вашої ПА?"

6 лютого Верховна Рада проголосувала за постанову, в якій просить зупинити роботу Росії та Білорусі в органах ПА ОБСЄ.

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