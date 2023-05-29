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МЗС Фінляндії: Через Росію та Білорусь ОБСЄ може розпастися у 2024 році

Этот материал также доступен на русском
29.05.2023, 08:49
МЗС Фінляндії: Через Росію та Білорусь ОБСЄ може розпастися у 2024 році - Фото
ОБСЄ (Фото з сайту організації)

Через небажання Росії та Білорусі схвалити головування Естонії в ОБСЄ протягом 2024 року, організація може зазнати кризи та зруйнуватися. Про це в коментарі фінському мовнику Yle заявив міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто.

"Якщо у 2024 році не буде голови і не буде консенсусу з цього приводу, то наступний рік стане роком руйнування ОБСЄ як організації", – сказав він, додавши, що "ситуація серйозна".

Журналісти зазначають, що головування в ОБСЄ відбувається на ротаційній основі. Зазвичай, нового голову затверджують усі 57 держав-членів.

У 2024 році має головувати Естонія, проте це не підтримують Росія та Білорусь, які також є членами організації.

Таллін водночас не відмовляється від своєї кандидатури, йдеться у матеріалі.

В організації досі шукають способи зберегти функціонування ОБСЄ через позицію Росії, яка відмовилась від співпраці, але може ветувати будь-яке рішення.

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Мілана Головань
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фінляндіяЕстоніяобсєголовування
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