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МИД Финляндии: Из-за России и Беларуси ОБСЕ может распасться в 2024 году

Цей матеріал також доступний українською
29.05.2023, 08:49
МИД Финляндии: Из-за России и Беларуси ОБСЕ может распасться в 2024 году - Фото
ОБСЕ (Фото с сайта организации)

Из-за нежелания России и Беларуси одобрить председательство Эстонии в ОБСЕ в течение 2024 года, организация может испытать кризис и разрушиться. Об этом в комментарии финскому вещателю Yle заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

"Если в 2024 году не будет председателя и не будет консенсуса по этому поводу, то следующий год станет годом разрушения ОБСЕ как организации", – сказал он, добавив, что "ситуация серьезная".

Журналисты отмечают, что председательство в ОБСЕ проходит на ротационной основе. Как правило, нового главу утверждают все 57 государств-членов.

В 2024 году должна председательствовать Эстония, однако это не поддерживают Россия и Беларусь, которые также являются членами организации.

Таллин при этом не отказывается от своей кандидатуры, говорится в материале.

В организации до сих пор ищут способы сохранить функционирование ОБСЕ из-за позиции России, которая отказалась от сотрудничества, но может ветировать любое решение.

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Милана Головань
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обсеФинляндияэстонияпредседательство
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