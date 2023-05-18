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Міністр оборони Польщі: Сподіваємося, що зараз спостерігаємо щонайменше кінець епохи Путіна

Этот материал также доступен на русском
18.05.2023, 13:16
Міністр оборони Польщі: Сподіваємося, що зараз спостерігаємо щонайменше кінець епохи Путіна - Фото
Маріуш Блащак (Фото: EPA)

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що у Варшаві сподіваються, що зараз спостерігають кінець епохи диктатора Володимира Путіна. Про це він повідомив в інтерв'ю Gazecie Olsztyńskiej, цитує його агентство PAP.

За його словами, війна РФ проти України підтвердила, що Кремлю не можна довіряти в жодному разі.

"Імперіалістичні тенденції там ще актуальні й у повній силі. І Польща давно про це говорить. Ми сигналізували та попереджали про загрозу із боку Росії. На щастя, Захід і НАТО добре склали іспит на рішучість", — сказав Блащак.

Він наголосив, що Польща є голосом України на багатьох найважливіших міжнародних майданчиках.

"Війна має закінчитися перемогою України й на українських умовах. Це вирішить влада України, і ми їх підтримаємо. Ми сподіваємося, що зараз спостерігаємо як мінімум кінець епохи Путіна", — резюмував глава відомства.

  • 1 травня 2023 року президент Польщі Дуда заявив, що пріоритетом держави під час головування у Раді Європи буде членство України в ЄС.
  • 2 травня Дуда пояснив, у чому полягає інтерес Польщі щодо військової підтримки України: щоб Росія отримала відсіч.
  • 17 травня польський президент повідомив, що держава передала Україні "майже всі" свої винищувачі МіГ-29.

Читайте також: "Вдалася до лобової атаки". Дуда порівняв напад Росії на Україну з поділами Польщі

Дмитро Гриниченко
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війнаволодимир путінПольщавійськова допомогаМаріуш Блащак
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