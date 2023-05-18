Міністр оборони Польщі: Сподіваємося, що зараз спостерігаємо щонайменше кінець епохи Путіна
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що у Варшаві сподіваються, що зараз спостерігають кінець епохи диктатора Володимира Путіна. Про це він повідомив в інтерв'ю Gazecie Olsztyńskiej, цитує його агентство PAP.
За його словами, війна РФ проти України підтвердила, що Кремлю не можна довіряти в жодному разі.
"Імперіалістичні тенденції там ще актуальні й у повній силі. І Польща давно про це говорить. Ми сигналізували та попереджали про загрозу із боку Росії. На щастя, Захід і НАТО добре склали іспит на рішучість", — сказав Блащак.
Він наголосив, що Польща є голосом України на багатьох найважливіших міжнародних майданчиках.
"Війна має закінчитися перемогою України й на українських умовах. Це вирішить влада України, і ми їх підтримаємо. Ми сподіваємося, що зараз спостерігаємо як мінімум кінець епохи Путіна", — резюмував глава відомства.
- 1 травня 2023 року президент Польщі Дуда заявив, що пріоритетом держави під час головування у Раді Європи буде членство України в ЄС.
- 2 травня Дуда пояснив, у чому полягає інтерес Польщі щодо військової підтримки України: щоб Росія отримала відсіч.
- 17 травня польський президент повідомив, що держава передала Україні "майже всі" свої винищувачі МіГ-29.
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