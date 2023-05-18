Министр обороны Польши: Надеемся, что сейчас наблюдаем как минимум конец эпохи Путина

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что в Варшаве надеются, что сейчас наблюдают конец эпохи диктатора Владимира Путина. Об этом он сообщил в интервью Gazecie Olsztyńskiej, цитирует его агентство PAP.

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По его словам, война РФ против Украины подтвердила, что Кремлю нельзя доверять ни в коем случае.

"Империалистические тенденции там еще актуальны и в полной силе. И Польша давно об этом говорит. Мы сигнализировали и предупреждали об угрозе со стороны России. К счастью, Запад и НАТО прошли хорошо испытание решимости", — сказал Блащак.

Он отметил, что Польша является голосом Украины на многих важнейших международных площадках.

"Война должна закончиться победой Украины и на украинских условиях. Это решат власти Украины, и мы их поддержим. Мы надеемся, что сейчас наблюдаем как минимум конец эпохи Путина", — резюмировал глава ведомства.

1 мая 2023 года президент Польши Дуда заявил, что приоритетом государства во время председательства в Совете Европы будет членство Украины в ЕС.

2 мая Дуда объяснил, в чем заключается интерес Польши к военной поддержке Украины: чтобы Россия получила отпор.

17 мая польский президент сообщил, что государство передало Украине "почти все" свои истребители МиГ-29.

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