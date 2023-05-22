Міноборони Латвії: Помилково думати, що РФ не здатна на нові стратегічні сюрпризи

Міністерка оборони Латвії Інара Мурнієце вважає помилковим вважати, що Росія ослаблена війною, незважаючи на значні втрати окупантів. Про це вона сказала 22 травня на зустрічі міністрів оборони Північної групи у Польщі, повідомляє пресслужба латвійського відомства.

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Мурнієце вважає, що країна-агресор ще може бути спроможна на "стратегічні сюрпризи".

"Незважаючи на звичайні загрози безпеці нашого регіону, ми маємо бути готові до того, що Росія також продовжить використовувати широкий арсенал гібридних та ядерних загроз, щоб залякати та послабити західну підтримку України. Тому ми повинні залишатися єдиними та послідовними у нашій підтримці України та продовжувати бути тією рушійною силою, яка консолідує і поєднує західні демократії для всілякої підтримки України", – сказала глава Міноборони Латвії.

На зустрічі, присвяченій питанням безпеки північно-східного флангу НАТО, міністри погодилися, що агресивна позиція Росії становить пряму загрозу безпеці, стабільності та добробуту всього євроатлантичного простору, тому дуже важливо продовжувати надавати військову допомогу Україні.

ДОВІДКА. Північна група – це неформальний форум співпраці, до якого входять 12 країн (Швеція, Фінляндія, Норвегія, Ісландія, три країни Балтії, Німеччина, Польща, Нідерланди та Велика Британія). Членів групи об'єднує мета розвитку спільних проєктів співпраці у галузі оборони. Міністри оборони Північної групи зустрічаються двічі на рік. Кожні шість місяців керівництво Північною групою передається іншій державі-члену, і нині провідною країною є Польща.

У березні прем'єр Латвії Криш'яніс Каріньш висловив думку, що Росія не зміниться у найближчому майбутньому і залишатиметься проблемою щонайменше на покоління.

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