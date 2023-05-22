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Минобороны Латвии: Ошибочно думать, что РФ не способна на новые стратегические сюрпризы

Цей матеріал також доступний українською
22.05.2023, 23:59
Минобороны Латвии: Ошибочно думать, что РФ не способна на новые стратегические сюрпризы - Фото
Инара Мурниеце (Фото - EPA)

Министр обороны Латвии Инара Мурниеце считает ошибочным полагать, что Россия ослаблена войной, несмотря на большие потери оккупантов. Об этом она сказала 22 мая на встрече министров обороны Северной группы в Польше, передает пресс-служба латвийского ведомства.

Мурниеце считает, что страна-агрессор еще может быть способна на "стратегические сюрпризы".

"Несмотря на обычные угрозы безопасности нашего региона, мы должны быть готовы к тому, что Россия также продолжит использовать широкий арсенал гибридных и ядерных угроз, чтобы запугать и ослабить западную поддержку Украины. Поэтому мы должны оставаться едиными и последовательными в нашей поддержке Украины и продолжать быть той движущей силой, которая консолидирует и объединяет западные демократии для всяческой поддержки Украины", – сказала глава Минобороны Латвии.

На встрече, посвященной вопросам безопасности северо-восточного фланга НАТО, министры согласились, что агрессивная позиция России представляет прямую угрозу безопасности, стабильности и благополучию всего евроатлантического пространства, поэтому очень важно продолжать оказывать военную помощь Украине.

СПРАВКА. Северная группа – это неформальный форум сотрудничества, в который входят 12 стран (Швеция, Финляндия, Норвегия, Исландия, три страны Балтии, Германия, Польша, Нидерланды и Великобритания). Членов группы объединяет цель развития совместных проектов сотрудничества в сфере обороны. Министры обороны Северной группы встречаются два раза в год. Каждые шесть месяцев руководство Северной группой передается другому государству-члену, и сейчас ведущей страной является Польша.
  • В марте премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш выразил мнение, что Россия не изменится в ближайшем будущем и будет оставаться проблемой как минимум на поколение.
Оксана Житнюк
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войнаЛатвияИнара Мурниеце
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