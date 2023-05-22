Минобороны Латвии: Ошибочно думать, что РФ не способна на новые стратегические сюрпризы

Министр обороны Латвии Инара Мурниеце считает ошибочным полагать, что Россия ослаблена войной, несмотря на большие потери оккупантов. Об этом она сказала 22 мая на встрече министров обороны Северной группы в Польше, передает пресс-служба латвийского ведомства.

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Мурниеце считает, что страна-агрессор еще может быть способна на "стратегические сюрпризы".

"Несмотря на обычные угрозы безопасности нашего региона, мы должны быть готовы к тому, что Россия также продолжит использовать широкий арсенал гибридных и ядерных угроз, чтобы запугать и ослабить западную поддержку Украины. Поэтому мы должны оставаться едиными и последовательными в нашей поддержке Украины и продолжать быть той движущей силой, которая консолидирует и объединяет западные демократии для всяческой поддержки Украины", – сказала глава Минобороны Латвии.

На встрече, посвященной вопросам безопасности северо-восточного фланга НАТО, министры согласились, что агрессивная позиция России представляет прямую угрозу безопасности, стабильности и благополучию всего евроатлантического пространства, поэтому очень важно продолжать оказывать военную помощь Украине.

СПРАВКА. Северная группа – это неформальный форум сотрудничества, в который входят 12 стран (Швеция, Финляндия, Норвегия, Исландия, три страны Балтии, Германия, Польша, Нидерланды и Великобритания). Членов группы объединяет цель развития совместных проектов сотрудничества в сфере обороны. Министры обороны Северной группы встречаются два раза в год. Каждые шесть месяцев руководство Северной группой передается другому государству-члену, и сейчас ведущей страной является Польша.

В марте премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш выразил мнение, что Россия не изменится в ближайшем будущем и будет оставаться проблемой как минимум на поколение.

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