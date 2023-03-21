Премьер Латвии не верит в падение Путина. Говорит: Россия будет проблемой на десятилетия

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что Россия не изменится в ближайшем будущем и будет оставаться проблемой как минимум на поколение. Об этом он сообщил в интервью Европейской правде.

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По его словам, Россия хочет продолжать существовать в качестве империи, а ее власть не кажется уязвимой.

"Гражданское общество полностью подавлено, а оппозиция — либо уничтожена, либо в тюрьмах, либо бежала из России на Запад. Ничто не свидетельствует об изменениях. Так что можно предположить, что Россия не изменится в ближайшем будущем", — сказал Кариньш.

Он отметил, что Европа должна усиливаться, так как руководство РФ понимает только силу, а в Украине Кремль столкнулся с таким сопротивлением, какого не мог ожидать.

"Россия останется, и она будет оставаться проблемой в течение следующего поколения или даже дольше. Я не думаю, что это краткосрочная проблема", — резюмировал премьер.

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Дмитро Гриниченко

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