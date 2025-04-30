Міноборони просить МОЗ розбронювати окремих медичних працівників

Фахівці МОЗ у координації з департаментами охорони здоров’я проводять консультації, щоб сформувати списки для розбронювання

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко (Фото: МОЗ)

Міністерство охорони здоров’я отримало запит від Міноборони та Командування Медичних сил Збройних Сил України на розбронювання окремих медичних працівників, в яких є потреба. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

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"Для забезпечення потреб Збройних Сил України та сектора оборони у медичних працівниках розроблено механізм розбронювання окремих медичних працівників, в яких є потреба", – йдеться у повідомленні.

Наразі фахівці МОЗ у координації з департаментами охорони здоров’я проводять консультації, щоб сформувати списки для розбронювання.

На початку року уряд дозволив бронювати 100% медпрацівників закладів державної та комунальної форм власності, закладів громадського здоров’я, установ, що провадять діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центрів крові, для яких робота у відповідних закладах є основним місцем роботи тощо.

Обмеження на бронювання для інших медичних працівників залишаються чинними.

Раніше медичні установи, що були визнані критично важливими, могли забронювати тільки до 50% військовозобов'язаних чоловіків, а збільшення цієї кількості дозволялося лише за спеціальним рішенням міністра оборони.

З 1 квітня 2025 року бронювати працівників можуть лише компанії з оновленим статусом критичності й тільки в електронному форматі.