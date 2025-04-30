Минобороны просит Минздрав разбронировать отдельных медицинских работников

Специалисты Минздрава в координации с департаментами здравоохранения проводят консультации, чтобы сформировать списки для разбронирования

Министр здравоохранения Виктор Ляшко (Фото: Минздрав)

Министерство здравоохранения получило запрос от Минобороны и Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины на разбронирование отдельных медицинских работников, в которых есть необходимость. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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"Для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины и сектора обороны в медицинских работниках разработан механизм разбронирования отдельных медицинских работников, в которых есть необходимость", – говорится в сообщении.

Специалисты Минздрава в координации с департаментами здравоохранения проводят консультации, чтобы сформировать списки для разбронирования.

В начале года правительство разрешило бронировать 100% медработников учреждений государственной и коммунальной форм собственности, учреждений общественного здоровья, учреждений, осуществляющих деятельность по судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизам, центров крови, для которых работа в соответствующих учреждениях является основным местом работы и т.д.

Ограничения на бронирование других медицинских работников остаются в силе.

Ранее медицинские учреждения, признанные критически важными, могли забронировать только до 50% военнообязанных мужчин, а увеличение этого количества разрешалось только по специальному решению министра обороны.

С 1 апреля 2025 года бронировать работников могут только компании с обновленным статусом критичности и только в электронном формате.