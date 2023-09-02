Міноборони судиться з постачальником через передання неякісних продуктових наборів ЗСУ

У міністерстві оборони заявили, що стягують через суд 456 млн грн із компанії, яка постачила неякісні сухпайки українській армії. Про це повідомила пресслужба відомства.

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Йдеться про приватну компанію, з якою Міноборони уклало договір на три тижні на початку великої війни для забезпечення Київського гарнізону.

Стверджується, що компанія неодноразово порушила умови договору, внаслідок чого у грудні 2022 року МО подало судовий позов до підприємства про стягування попередньої оплати та пені у 456 млн грн.

Господарський суд Києва з 9 січня 2023 року розпочав розгляд справи та наклав арешт на рахунки компанії. У лютому до справи було залучено Офіс генерального прокурора.

Відомство заявляє, що 1 вересня суд задовольнив вимоги, додаткова угода з компанією визнана недійсною, 6 вересня розглядатиметься позов Міноборони до компанії щодо основного договору.

На початку 2023 року довкола Міноборони виник гучний скандал, коли з'ясувалося, що воно закуповує продукти для військових у кілька разів дорожче, ніж у столичних магазинах

Крім того, Верховна Рада зобов'язала Міністерство оборони частково відкрити інформацію про свої закупівлі – з кінця квітня воно публікує звіти про тендери

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