Міноборони судиться з постачальником через передання неякісних продуктових наборів ЗСУ
У міністерстві оборони заявили, що стягують через суд 456 млн грн із компанії, яка постачила неякісні сухпайки українській армії. Про це повідомила пресслужба відомства.
Йдеться про приватну компанію, з якою Міноборони уклало договір на три тижні на початку великої війни для забезпечення Київського гарнізону.
Стверджується, що компанія неодноразово порушила умови договору, внаслідок чого у грудні 2022 року МО подало судовий позов до підприємства про стягування попередньої оплати та пені у 456 млн грн.
Господарський суд Києва з 9 січня 2023 року розпочав розгляд справи та наклав арешт на рахунки компанії. У лютому до справи було залучено Офіс генерального прокурора.
Відомство заявляє, що 1 вересня суд задовольнив вимоги, додаткова угода з компанією визнана недійсною, 6 вересня розглядатиметься позов Міноборони до компанії щодо основного договору.
- У серпні довкола закупівель Міноборони виник новий скандал — через закупівлю курток для ЗСУ.
- За попередніми результатами перевірки антикорради при Міноборони, куртки з Туреччини для українських військовослужбовців, що стали об’єктом розслідування журналістів, точно були зимовими.
Читайте також: Міноборони купило мільйон неякісних продуктових наборів для ЗСУ – доведено в суді
Коментарі