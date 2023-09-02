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Минобороны судится с поставщиком из-за поставки некачественных продуктовых наборов ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2023, 13:52
Минобороны судится с поставщиком из-за поставки некачественных продуктовых наборов ВСУ - Фото
Алексей Резников (Фото: LIGA.net)

В министерстве обороны заявили, что стягивают через суд 456 млн грн с компании, которая поставила некачественные сухпайки украинской армии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идет о частной компании, с которой Минобороны заключило договор на три недели в начале большой войны для обеспечения Киевского гарнизона. 

Утверждается, что компания неоднократно нарушила условия договора, в результате чего в декабре 2022 года МО подало судебный иск к предприятию о стягивании предварительной оплаты и пени в 456 млн грн. 

Хозяйственный суд Киева с 9 января 2023 года начал рассмотрение дела и наложил арест на счета компании. В феврале к делу был привлечен Офис генерального прокурора. 

Ведомство заявляет, что 1 сентября суд удовлетворил требования, дополнительное соглашение с компанией признано недействительным, 6 сентября будет рассматриваться иск Минобороны к компании насчет основного договора. 

В начале 2023 года вокруг Минобороны возник громкий скандал, когда выяснилось, что оно закупает продукты для военных в несколько раз дороже, чем в столичных магазинах.
Минобороны назвало эти обвинения манипулятивными, но почти сразу правительство уволило замминистра по тыловому обеспечению, а затем должности лишился и директор департамента закупок Министерства обороны.
Кроме того, Верховная Рада обязала Министерство обороны частично открыть информацию о своих закупках – с конца апреля оно публикует отчеты о тендерах.

Читайте также: Минобороны купило миллион некачественных продуктовых наборов для ВСУ – доказано в суде 

Дмитрий Гриниченко
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