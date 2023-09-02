Минобороны судится с поставщиком из-за поставки некачественных продуктовых наборов ВСУ

В министерстве обороны заявили, что стягивают через суд 456 млн грн с компании, которая поставила некачественные сухпайки украинской армии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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Речь идет о частной компании, с которой Минобороны заключило договор на три недели в начале большой войны для обеспечения Киевского гарнизона.

Утверждается, что компания неоднократно нарушила условия договора, в результате чего в декабре 2022 года МО подало судебный иск к предприятию о стягивании предварительной оплаты и пени в 456 млн грн.

Хозяйственный суд Киева с 9 января 2023 года начал рассмотрение дела и наложил арест на счета компании. В феврале к делу был привлечен Офис генерального прокурора.

Ведомство заявляет, что 1 сентября суд удовлетворил требования, дополнительное соглашение с компанией признано недействительным, 6 сентября будет рассматриваться иск Минобороны к компании насчет основного договора.

В начале 2023 года вокруг Минобороны возник громкий скандал, когда выяснилось, что оно закупает продукты для военных в несколько раз дороже, чем в столичных магазинах

Кроме того, Верховная Рада обязала Министерство обороны частично открыть информацию о своих закупках – с конца апреля оно публикует отчеты о тендерах

В августе вокруг закупок Минобороны возник новый скандал — из-за закупки курток для ВСУ.

По предварительным результатам проверки антикоррсовета при Минобороны, куртки из Турции для украинских военнослужащих, ставшие объектом расследования журналистов, точно были зимними.

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