Міноборони закликало Раду підтримати законопроєкт про створення Військової поліції

Згідно з законопроєктом, Військова поліція матиме право розшуку та затримання військовослужбовців, фіксації злочинів і захисту їхніх прав за стандартом НАТО

Верховна Рада (Фото: Depositphotos)

Міністерство оборони закликало парламент підтримати законопроєкт № 6569-д про створення Військової поліції. У відомстві заявили, що Збройні Сили України потребують спеціальної системи юстиції, першим кроком до якої буде відповідний правоохоронний орган.

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Міністерство оборони України просить нардепів визначити пріоритетним зареєстрований 31 травня законопроєкт про створення Військової поліції на базі Військової служби правопорядку Збройних Сил України.

Правоохоронний орган матиме право розшуку, затримання військовослужбовців, фіксації злочинів, та захисту їх прав за стандартом НАТО AJP-3.21.

"Цей документ має ключове значення для Збройних Сил України, які гостро потребують створення системи юстиції, першим кроком до якої є саме Військова поліція", – йдеться у повідомленні.



Крім цього, в міністерстві наголосили на необхідності слідчих повноважень для цього правоохоронного органу.

Міноборони планує співпрацювати з нардепами для вдосконалення законопроєкту.

Автори законодавчої ініціативи – семеро депутатів, серед яких шість від партії Слуга народу на чолі із Сергієм Іонушасом та один позафракційний.

ДОВІДКА. Військова поліція – створений у багатьох країнах світу спеціальний правоохоронний орган із підтримання правопорядку у Збройних силах та інших військових і воєнізованих формуваннях, утворених відповідно до законодавства.