Минобороны призвало Раду поддержать законопроект о создании Военной полиции

Согласно документу, Военная полиция будет иметь право розыска и задержания военнослужащих, фиксации преступлений и защиты их прав по стандарту НАТО

Верховная Рада (Фото: Depositphotos)

Министерство обороны призвало парламент поддержать законопроект №6569-д о создании Военной полиции. В ведомстве заявили, что Вооруженные Силы Украины нуждаются в специальной системе юстиции, первым шагом к которой будет соответствующий правоохранительный орган.

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Министерство обороны просит нардепов определить приоритетным зарегистрированный 31 мая законопроект о создании Военной полиции на базе Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины.

Правоохранительный орган будет иметь право розыска, задержания военнослужащих, фиксации преступлений и защиты их прав по стандарту НАТО AJP-3.21.

"Этот документ имеет ключевое значение для Вооруженных Сил Украины, которые остро нуждаются в создании системы юстиции, первым шагом к которой является именно Военная полиция", – говорится в сообщении.



Кроме этого, в министерстве отметили о необходимости следственных полномочий для этого правоохранительного органа.

Минобороны планирует сотрудничать с нардепами для усовершенствования законопроекта.

Авторы законодательной инициативы – семь депутатов, среди которых шесть от партии Слуга народа во главе с Сергеем Ионушасом и один внефракционный.

СПРАВКА. Военная полиция – созданный во многих странах мира специальный правоохранительный орган по поддержанию правопорядка в Вооруженных силах и других военных и военизированных формированиях, которые созданы в соответствии с законодательством.