Минобороны призвало Раду поддержать законопроект о создании Военной полиции
Министерство обороны призвало парламент поддержать законопроект №6569-д о создании Военной полиции. В ведомстве заявили, что Вооруженные Силы Украины нуждаются в специальной системе юстиции, первым шагом к которой будет соответствующий правоохранительный орган.
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Министерство обороны просит нардепов определить приоритетным зарегистрированный 31 мая законопроект о создании Военной полиции на базе Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины.
Правоохранительный орган будет иметь право розыска, задержания военнослужащих, фиксации преступлений и защиты их прав по стандарту НАТО AJP-3.21.
"Этот документ имеет ключевое значение для Вооруженных Сил Украины, которые остро нуждаются в создании системы юстиции, первым шагом к которой является именно Военная полиция", – говорится в сообщении.
Кроме этого, в министерстве отметили о необходимости следственных полномочий для этого правоохранительного органа.
Минобороны планирует сотрудничать с нардепами для усовершенствования законопроекта.
Авторы законодательной инициативы – семь депутатов, среди которых шесть от партии Слуга народа во главе с Сергеем Ионушасом и один внефракционный.
- В августе 2023 года сообщалось, что парламент с Главным управлением военной юстиции Минобороны разработают законопроект о Военной полиции. Главной целью создания нового правоохранительного органа является поддержка дисциплины среди военнослужащих ВСУ, Минобороны и Государственной спецслужбы транспорта.