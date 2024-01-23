Міського голову Мелітополя Федорова погоджено на посаду голови Запорізької ОВА

Іван Федоров (Фото: пресслужба форуму Україна-30)

Кабінет міністрів погодив міського голову Мелітополя Івана Федорова на посаду голови Запорізької обласної військової адміністрації. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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За його словами, на засіданні уряд погодив кандидатуру Федорова у Запорізьку ОВА.

Для вступу Федорова на посаду указ має підписати президент Володимир Зеленський.

Сьогодні цю посаду обіймає Юрій Малашко.

Причини такого кадрового рішення наразі невідомі.

На початку великої війни Федоров шість днів провів у полоні російських окупантів. Його обміняли на дев'ятьох російських солдатів-строковиків, захоплених українською армією у боях під Києвом.

24 січня 2023 року Кабмін погодив звільнення п'ятьох керівників військово-цивільних адміністрацій у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській та Херсонській областях. Того самого дня Зеленський підписав укази про їхнє звільнення.

7 лютого Зеленський призначив у Запорізьку ОВА Малашка.

Тоді глава держави говорив, що в Україні буде посилено управлінські позиції – у низці регіонів буде призначено керівників з військовим досвідом.

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