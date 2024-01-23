Городской голова Мелитополя Федоров согласован на должность главы Запорожской ОВА — нардеп
Кабинет министров согласовал городского голову Мелитополя Ивана Федорова на должность главы Запорожской областной военной администрации. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
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По его словам, на заседании правительство согласовало кандидатуру Федорова в Запорожскую ОВА.
Для вступления Федорова на должность указ должен подписать президент Владимир Зеленский.
Сегодня эту должность занимает Юрий Малашко.
Причины такого кадрового решения пока неизвестны.
В начале большой войны Федоров шесть дней провел в плену российских оккупантов. Его обменяли на девять российских солдат-срочников, захваченных украинской армией в боях под Киевом.
- 24 января 2023 года Кабмин согласовал увольнение пятерых руководителей военно-гражданских администраций в Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Херсонской областях. В тот же день Зеленский подписал указы об их увольнении.
- 7 февраля Зеленский назначил в Запорожскую ОВА Малашко.
- Тогда же глава государства говорил, что в Украине будут усилены управленческие позиции – в ряде регионов будут назначены руководители с военным опытом.
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