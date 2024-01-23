Городской голова Мелитополя Федоров согласован на должность главы Запорожской ОВА — нардеп
Иван Федоров (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Кабинет министров согласовал городского голову Мелитополя Ивана Федорова на должность главы Запорожской областной военной администрации. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

По его словам, на заседании правительство согласовало кандидатуру Федорова в Запорожскую ОВА.

Для вступления Федорова на должность указ должен подписать президент Владимир Зеленский

Сегодня эту должность занимает Юрий Малашко.

Причины такого кадрового решения пока неизвестны.

В начале большой войны Федоров шесть дней провел в плену российских оккупантов. Его обменяли на девять российских солдат-срочников, захваченных украинской армией в боях под Киевом.

  • 24 января 2023 года Кабмин согласовал увольнение пятерых руководителей военно-гражданских администраций в Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Херсонской областях. В тот же день Зеленский подписал указы об их увольнении.
  • 7 февраля Зеленский назначил в Запорожскую ОВА Малашко.
  • Тогда же глава государства говорил, что в Украине будут усилены управленческие позиции – в ряде регионов будут назначены руководители с военным опытом.

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