Городской голова Мелитополя Федоров согласован на должность главы Запорожской ОВА — нардеп

Гончаренко заявил, что Кабинет министров согласовал Ивана Федоров на должность главы Запорожской области

Иван Федоров (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Кабинет министров согласовал городского голову Мелитополя Ивана Федорова на должность главы Запорожской областной военной администрации. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

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По его словам, на заседании правительство согласовало кандидатуру Федорова в Запорожскую ОВА.

Для вступления Федорова на должность указ должен подписать президент Владимир Зеленский.

Сегодня эту должность занимает Юрий Малашко.

Причины такого кадрового решения пока неизвестны.

В начале большой войны Федоров шесть дней провел в плену российских оккупантов. Его обменяли на девять российских солдат-срочников, захваченных украинской армией в боях под Киевом.

24 января 2023 года Кабмин согласовал увольнение пятерых руководителей военно-гражданских администраций в Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Херсонской областях. В тот же день Зеленский подписал указы об их увольнении.

7 февраля Зеленский назначил в Запорожскую ОВА Малашко.

Тогда же глава государства говорил, что в Украине будут усилены управленческие позиции – в ряде регионов будут назначены руководители с военным опытом.

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