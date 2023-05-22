Митрополит УПЦ МП з Чернівецької області отримав підозру: побачив "сатанізм" у ПЦУ

У Чернівецькій області митрополит Української православної церкви Московського патріархату отримав підозру за статтею про розпалювання міжрелігійної ворожнечі. Зокрема, він називав Православну церкву України "церквою антихриста" і "сатанинською", повідомляє Служба безпеки України.

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У спецслужбі повідомили, що разом із Нацполіцією викрили настоятеля Свято-Вознесенського чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП на розпалюванні міжрелігійної ворожнечі.

За даними СБУ, під час літургій він "зневажливо висловлювався" щодо ПЦУ, називаючи її "церквою антихриста" і "сатанинською".

"Тим самим він ображав релігійні почуття вірян і провокував загострення внутрішньої обстановки в регіоні. Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинної діяльності клірика", – йдеться в повідомленні.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч.1 ст. 161 Кримінального кодексу, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Максимальне покарання за цією статтею - позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років або без такого.

12 травня повідомлялось, що митрополит УПЦ Московського патріархату, ексглава Кіровоградської єпархії Іосаф та його секретар отримали вироки суду за розпалювання міжрелігійної ворожнечі.

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