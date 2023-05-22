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Митрополит УПЦ МП з Чернівецької області отримав підозру: побачив "сатанізм" у ПЦУ

Этот материал также доступен на русском
22.05.2023, 16:54
Митрополит УПЦ МП з Чернівецької області отримав підозру: побачив
Фото - СБУ

У Чернівецькій області митрополит Української православної церкви Московського патріархату отримав підозру за статтею про розпалювання міжрелігійної ворожнечі. Зокрема, він називав Православну церкву України "церквою антихриста" і "сатанинською", повідомляє Служба безпеки України.

 
У спецслужбі повідомили, що разом із Нацполіцією викрили настоятеля Свято-Вознесенського чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП на розпалюванні міжрелігійної ворожнечі.

За даними СБУ, під час літургій він "зневажливо висловлювався" щодо ПЦУ, називаючи її "церквою антихриста" і "сатанинською".

"Тим самим він ображав релігійні почуття вірян і провокував загострення внутрішньої обстановки в регіоні. Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинної діяльності клірика", – йдеться в повідомленні.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч.1 ст. 161 Кримінального кодексу, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Максимальне покарання за цією статтею - позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років або без такого.

  • 12 травня повідомлялось, що митрополит УПЦ Московського патріархату, ексглава Кіровоградської єпархії Іосаф та його секретар отримали вироки суду за розпалювання міжрелігійної ворожнечі. 

Читайте також: Більшість українців вважають діяльність УПЦ МП причетною до російської агресії – опитування

Оксана Житнюк
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