Митрополит УПЦ МП з Чернівецької області отримав підозру: побачив "сатанізм" у ПЦУ
У Чернівецькій області митрополит Української православної церкви Московського патріархату отримав підозру за статтею про розпалювання міжрелігійної ворожнечі. Зокрема, він називав Православну церкву України "церквою антихриста" і "сатанинською", повідомляє Служба безпеки України.
У спецслужбі повідомили, що разом із Нацполіцією викрили настоятеля Свято-Вознесенського чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП на розпалюванні міжрелігійної ворожнечі.
За даними СБУ, під час літургій він "зневажливо висловлювався" щодо ПЦУ, називаючи її "церквою антихриста" і "сатанинською".
"Тим самим він ображав релігійні почуття вірян і провокував загострення внутрішньої обстановки в регіоні. Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинної діяльності клірика", – йдеться в повідомленні.
Фігуранту повідомлено про підозру за ч.1 ст. 161 Кримінального кодексу, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Максимальне покарання за цією статтею - позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років або без такого.
- 12 травня повідомлялось, що митрополит УПЦ Московського патріархату, ексглава Кіровоградської єпархії Іосаф та його секретар отримали вироки суду за розпалювання міжрелігійної ворожнечі.
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