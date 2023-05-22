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Митрополит УПЦ МП из Черновицкой области получил подозрение: увидел "сатанизм" в ПЦУ

Цей матеріал також доступний українською
22.05.2023, 16:54
Митрополит УПЦ МП из Черновицкой области получил подозрение: увидел
Фото - СБУ

В Черновицкой области митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата получил подозрение по статье о разжигании межрелигиозной розни. В частности, он называл Православную церковь Украины "церковью антихриста" и "сатанинской", сообщает Служба безопасности Украины.

В спецслужбе сообщили, что вместе с Нацполицией разоблачили настоятеля Свято-Вознесенского мужского монастыря Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП в разжигании межрелигиозной розни.

По данным СБУ, во время литургий он "пренебрежительно высказывался" о ПЦУ, называя ее "церковью антихриста" и "сатанинской".

"Тем самым он оскорблял религиозные чувства верующих и провоцировал обострение внутренней обстановки в регионе. Инициированная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила факты преступной деятельности клирика", – говорится в сообщении.

Фигуранту сообщено о подозрении по ч.1 ст. 161 Уголовного кодекса, решается вопрос об избрании меры пресечения. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы сроком до трех лет, с лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет или без такого.

  • 12 мая сообщалось, что митрополит УПЦ Московского патриархата, экс-глава Кировоградской епархии Иосаф и его секретарь получили приговоры суда за разжигание межрелигиозной розни.

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Оксана Житнюк
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