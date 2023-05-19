Втрата генералів може змінити хід війни, вони є найбільшою ціллю для Росії – Міноборони

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що "найбільшою ціллю" для Росії є український генералітет, оскільки це – "мозкові центри", втрата яких "може змінити" хід війни. Про це вона повідомила в ефірі телемарафону.

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Посадовиця вказала, що за минулі два тижні росіяни поширювали три фейкові новини про вбивство командувача Сил тероборони Ігоря Танцюри, командувача Сухопутних військ Олександра Сирського та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Маляр пояснила, що варто сприймати такі вкиди не лише як інформаційний фейк, але і як "саме фальстарт", коли окупанти "вже щось задумали" і мають певні цілі, тобто "просто наперед повідомляють результат, можливо, щоб звітувати наверх або деморалізувати нас".

"Наш генералітет, ті, що планують військові операції, мозкові центри – це найбільша ціль для росіян, бо якщо знешкодити їх, то це серйозна для нас втрата буде, це може змінити хід війни", – зазначила заступниця глави Міноборони.

За словами посадовиці, потрібно розуміти, що загроза життю є і для військового керівництва, а також те, що "дійсно росіяни відпрацьовують пересування українських генералів".

"Якщо хтось думає, що наші генерали, які боями керують, сидять десь у безпечних місцях, то це не так", – підсумувала Маляр.

2 травня 2023 року в командуванні Сил тероборони спростували вкид ватажка терористичної Групи Вагнера Євгена Пригожина про нібито знищення бронеавто, в якому перебував Танцюра.

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