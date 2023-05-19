МО: Потеря генералов может изменить ход войны, они являются самой большой целью для России

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что "наибольшей целью" для России является украинский генералитет, поскольку это – "мозговые центры", потеря которых "может изменить" ход войны. Об этом она сообщила в эфире телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Чиновница указала, что за прошедшие две недели россияне распространяли три фейковых новости об убийстве командующего Сил теробороны Игоря Танцюры, командующего Сухопутными войсками Александра Сырского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Маляр объяснила, что следует воспринимать такие вбросы не только как информационный фейк, но и как "именно фальстарт", когда оккупанты "уже что-то задумали" и имеют определенные цели, то есть "просто заранее сообщают результат, возможно, чтобы отчитываться наверх или деморализовать нас".

"Наш генералитет, те, которые планируют военные операции, мозговые центры – это самая большая цель для россиян, потому что если обезвредить их, то это серьезная для нас потеря будет, это может изменить ход войны", – отметила замглавы Минобороны.

По словам чиновницы, нужно понимать, что угроза жизни есть и для военного руководства, а также то, что "действительно россияне отрабатывают передвижение украинских генералов".

"Если кто-то думает, что наши генералы, которые управляют боями, сидят где-то в безопасных местах, то это не так", – подытожила Маляр.

2 мая 2023 года в командовании Сил теробороны опровергли вброс главаря террористической Группы Вагнера Евгения Пригожина о якобы уничтожении бронеавто, в котором находился Танцюра.

Читайте также: Зеленский о 10 покушениях на него: Это не так много. Думаю, у Путина больше проблем

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.