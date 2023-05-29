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"Може впливати на свідків". Митрополиту УПЦ МП Павлу на місяць продовжили домашній арешт

Этот материал также доступен на русском
29.05.2023, 15:58
Митрополит УПЦ МП Павло (Фото: УПЦ МП)

Митрополиту Української православної церкви Московського патріархату, колишньому наміснику Києво-Печерської лаври Павлу (Петру Лебедю) на місяць продовжили запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Про це з зали суду повідомляє Суспільне.

Суд задовольнив клопотання прокурора продовжити цілодобовий домашній арешт до 1 липня із зобов'язанням носити браслет.

Питання про продовження запобіжного заходу розглядали судді Солом'янського районного суду Києва.

"Просимо до 1 липня продовжити домашній арешт, за підозрою Петра Лебедя, у виправдовуванні озброєної агресії та приниженні громадян у зв'язку з релігійними переконаннями. Досудове розслідування триває, під час слідчих дій, встановлено, що може впливати на свідків", – зазначив у клопотанні прокурор Євген Завістовський.

Митрополит Павло відреагував на клопотання, звернувшись до прокурора та слідчого СБУ.

"Вам не стидно, що ви пишете? Одному і другому", – заявив він.

  • 1 квітня 2023 року суд відправив Павла під цілодобовий домашній арешт на два місяці із зобов'язанням носити електронний браслет.
  • 2 квітня митрополит поскаржився на місце відбування арешту. Каже, там "практично нема на чому спати", "немає тепла, світла, немає ні кухля, ні ложки".

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Наталія Медведєва
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