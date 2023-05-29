"Может влиять на свидетелей". Митрополиту УПЦ МП Павлу на месяц продлили домашний арест

Митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата, бывшему наместнику Киево-Печерской лавры Павлу (Петру Лебедю) на месяц продлили меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом из зала суда сообщает Суспильне.

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Суд удовлетворил ходатайство прокурора продлить круглосуточный домашний арест до 1 июля с обязательством носить браслет.

Вопрос о продлении меры пресечения рассматривали судьи Соломенского районного суда Киева.

"Просим до 1 июля продлить домашний арест, по подозрению Петра Лебедя, в оправдывании вооруженной агрессии и унижении граждан в связи с религиозными убеждениями. Досудебное расследование продолжается, во время следственных действий, установлено, что может влиять на свидетелей", – отметил в ходатайстве прокурор Евгений Завистовский.

Митрополит Павел отреагировал на ходатайство, обратившись к прокурору и следователю СБУ.

"Вам не стыдно, что вы пишете? Одному и другому", – заявил он.

1 апреля 2023 года суд отправил Павла под круглосуточный домашний арест на два месяца с обязательством носить электронный браслет.

2 апреля митрополит пожаловался на место отбывания ареста. Говорит, там "практически не на чем спать", "нет тепла, света, нет ни кружки, ни ложки".

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