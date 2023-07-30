Моряки РФ отримали від ГУР "привітання", яке хакнуло їхні телефони – відео

Головне управління розвідки міноборони адресно "привітало" військових моряків РФ із професійним святом – на їхні телефони надійшло відео атак на російські кораблі та вірус, який знімав особисту інформацію.

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Як повідомляє ГУР, українські хакери використали для доставки повідомлень російські системи для розсилки рекламного спаму.

Моряки ВМС РФ, зокрема командири, отримали повідомлення на месенджери Viber, Telegram, WhatsApp, яке виглядало як відеопривітання з днем ВМФ. Відкривши відео, вони виявляли, що це відео про атаки на російські військові кораблі, зокрема на крейсер "Москва".

Також у повідомлення було впроваджено вірус, здатний знімати інформацію з телефонів і передавати її розвідці України. "Наразі потік інформації, зокрема конфіденційної, продовжується", – зазначають у ГУР.

Одночасно було зламано три російські урядові сайти, на яких також було розміщено "підозрювальне" відео та знято конфіденційну інформацію.

Крейсера "Москву" було знищено українськими ракетами "Нептун" у ніч на 14 квітня 2022 року.

13 квітня 2023 року президент Володимир Зеленський підписав указ про встановлення в Україні Дня працівника оборонно-промислового комплексу. який відзначатиметься 13 квітня – у річницю потоплення українським "Нептуном" російського крейсера "Москва".

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