Моряки РФ получили от ГУР "поздравление", которое хакнуло их телефоны – видео

Главное управление разведки минобороны адресно "поздравило" военных моряков РФ с профессиональным праздником – на их телефоны пришло видео атак на российские корабли и вирус, который снимал личную информацию.

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Как сообщает ГУР, украинские хакеры использовали для доставки сообщений российские системы для рассылки рекламного спама.

Моряки ВМС РФ, в том числе командиры, получили сообщения на мессенджеры Viber, Telegram, WhatsApp, которое выглядело как видеопоздравление с днем ВМФ. Открыв видео, они обнаруживали, что это видео об атаках на российские военные корабли, в том числе на крейсер "Москва".

Также в сообщения был внедрен вирус, который способен снимать информацию с телефонов и передавать ее разведке Украины. "В настоящее время поток информации, в том числе конфиденциальной, продолжается", – отмечают в ГУР.

Одновременно были взломаны три российских правительственных сайта, на которых также было размещено "поздравительное" видео и снята конфиденциальная информация.

Крейсер "Москва" был уничтожен украинскими ракетами "Нептун" в ночь на 14 апреля 2022 года.

13 апреля 2023 года президент Владимир Зеленский подписал указ об установлении в Украине Дня работника оборонно-промышленного комплекса, который будет отмечаться 13 апреля – в годовщину потопления украинским "Нептуном" российского крейсера "Москва".

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