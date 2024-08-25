"Ми дуже адаптувалися". Командувач Нацгвардії розповів, як війна змінила військо
Українські захисники дуже адаптувалися і почали розвиватися, аби бути ефективними не числом, а навичками, досвідом, технологіями. Про це в коментарі LIGA.net розповів командувач Нацгвардії України Олександр Півненко.
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Україна зараз має чи не найдосвідченішу армію у світі, найактуальніший бойовий досвід, а також підтримку багатьох країн світу.
"Усе це – наша постійна наполеглива робота і єдність – дає міцне підґрунтя для впевненості [у перемозі]", – сказав він.
Концептуально, за його словами, військові зараз повинні прискорено адаптуватися під сучасні виклики на фронті, на кордоні, безпекові виклики, аби дати відсіч ворогу і захистити громадян і державу.
"Це наша внутрішня робота, це ті потрібні рішення, які робляться на рівні держави і сприяють нарощенню наших спроможностей, це допомога наших партнерів. І це, до речі, те, що ми почали робити з початку повномасштабного вторгнення і свідомо робимо зараз", – зазначив Півненко.
Сучасні засоби зв'язку, управління боєм, безпілотні системи, зміна тактики й асиметричні дії нівелюють зусилля ворога. Саме на цьому роблять акцент у Нацгвардії під час змін у структурі бригад, у підготовці, в адаптації навчальних програм, зазначив командувач Нацгвардії.
"Так, війна виснажлива. Але, як і у довгому марафоні, коли ти готуєшся, тренуєшся – ти зможеш пройти довгу дистанцію і бути переможцем", – підсумував Півненко.
- У своєму зверненні до Дня Незалежності президент Володимир Зеленський пообіцяв росіянам відплату та наголосив, що "не буде хворий дід із Червоної площі диктувати нам якісь свої червоні лінії". "Українці завжди повертають борги. І той, хто зичив нашій землі лиха, отримає його у себе вдома. З відсотками", – сказав він.