"Мы очень адаптировались". Командующий Нацгвардией рассказал, как война изменила войско
Украинские защитники очень адаптировались и начали развиваться, чтобы быть эффективными не числом, а навыками, опытом, технологиями. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко.
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Украина сейчас имеет самую опытную армию в мире, самый актуальный боевой опыт, а также поддержку многих стран мира.
"Все это – наша постоянная упорная работа и единство – дает прочную основу для уверенности [в победе]", – сказал он.
Концептуально, по его словам, военные сейчас должны ускоренно адаптироваться под современные вызовы на фронте, на границе, вызовы безопасности, чтобы дать отпор врагу и защитить граждан и государство.
"Это наша внутренняя работа, это те нужные решения, которые делаются на уровне государства и способствуют наращиванию наших способностей, это помощь наших партнеров. И это то, что мы начали делать с начала полномасштабного вторжения и сознательно делаем сейчас", – отметил Пивненко.
Современные средства связи, управление боем, беспилотные системы, изменение тактики и ассиметричные действия нивелируют усилия врага. Именно на этом акцентируют внимание в Нацгвардии во время изменений в структуре бригад, в подготовке, в адаптации учебных программ, отметил командующий Нацгвардии.
"Да, война изнурительна. Но, как и в длинном марафоне, когда ты готовишься, тренируешься – ты сможешь пройти длинную дистанцию и быть победителем", – подытожил Пивненко.
- В своем обращении ко Дню Независимости президент Владимир Зеленский пообещал россиянам возмездие и подчеркнул, что "не будет больной дед с Красной площади диктовать нам какие-то свои красные линии". "Украинцы всегда возвращают долги. И тот, кто желал нашей земле бед, получит его у себя дома. С процентами", – сказал он.