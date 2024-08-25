"Мы очень адаптировались". Командующий Нацгвардией рассказал, как война изменила войско

Командующий Национальной Гвардии Александр Пивненко (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

Украинские защитники очень адаптировались и начали развиваться, чтобы быть эффективными не числом, а навыками, опытом, технологиями. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко.

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Украина сейчас имеет самую опытную армию в мире, самый актуальный боевой опыт, а также поддержку многих стран мира.

"Все это – наша постоянная упорная работа и единство – дает прочную основу для уверенности [в победе]", – сказал он.

Концептуально, по его словам, военные сейчас должны ускоренно адаптироваться под современные вызовы на фронте, на границе, вызовы безопасности, чтобы дать отпор врагу и защитить граждан и государство.

"Это наша внутренняя работа, это те нужные решения, которые делаются на уровне государства и способствуют наращиванию наших способностей, это помощь наших партнеров. И это то, что мы начали делать с начала полномасштабного вторжения и сознательно делаем сейчас", – отметил Пивненко.

Современные средства связи, управление боем, беспилотные системы, изменение тактики и ассиметричные действия нивелируют усилия врага. Именно на этом акцентируют внимание в Нацгвардии во время изменений в структуре бригад, в подготовке, в адаптации учебных программ, отметил командующий Нацгвардии.

"Да, война изнурительна. Но, как и в длинном марафоне, когда ты готовишься, тренируешься – ты сможешь пройти длинную дистанцию и быть победителем", – подытожил Пивненко.