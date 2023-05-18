"Ми живемо в ескалації". Український посол про те, як переконує німців надавати зброю

Посол України у Німеччині Олексій Макеєв в інтерв'ю Радіо Свобода розповів, як йому доводиться переконувати німців продовжувати військову підтримку, коли німецьке суспільство стає "занепокоєним через можливу ескалацію".

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За його словами, "дуже часто громадськість занепокоєна можливістю того, що Росія розглядатиме будь-який політичний крок або постачання будь-якої зброї як ескалацію".

"На що я відповідаю: шановні, ми живемо в ескалації вже дев'ять років. Це постійна ескалація. І якщо це для вас війна, яка відбувається десь далеко, то ми живемо цією війною", – сказав він.

Макеєв каже, що кожного разу, як німці починають побоюватися "ескалації", він закликає їх подивитися на історію постачань, а потім на те, до чого призвела та чи інша зброя, відправлена Німеччиною до України.

"Нічого не відбулося ані після постачань ППО, артилерії, танків. Ми захищаємо спокій ваших снів у Європі", – пояснює дипломат.

За його словами, Німеччина прислухається та погоджується.

17 травня 2023 року канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не вважає "найактуальнішим" питання про участь ФРН у "коаліції винищувачів" для України.

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