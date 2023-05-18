"Ми живемо в ескалації". Український посол про те, як переконує німців надавати зброю
Посол України у Німеччині Олексій Макеєв в інтерв'ю Радіо Свобода розповів, як йому доводиться переконувати німців продовжувати військову підтримку, коли німецьке суспільство стає "занепокоєним через можливу ескалацію".
За його словами, "дуже часто громадськість занепокоєна можливістю того, що Росія розглядатиме будь-який політичний крок або постачання будь-якої зброї як ескалацію".
"На що я відповідаю: шановні, ми живемо в ескалації вже дев'ять років. Це постійна ескалація. І якщо це для вас війна, яка відбувається десь далеко, то ми живемо цією війною", – сказав він.
Макеєв каже, що кожного разу, як німці починають побоюватися "ескалації", він закликає їх подивитися на історію постачань, а потім на те, до чого призвела та чи інша зброя, відправлена Німеччиною до України.
"Нічого не відбулося ані після постачань ППО, артилерії, танків. Ми захищаємо спокій ваших снів у Європі", – пояснює дипломат.
За його словами, Німеччина прислухається та погоджується.
- 17 травня 2023 року канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не вважає "найактуальнішим" питання про участь ФРН у "коаліції винищувачів" для України.
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