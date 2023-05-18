"Мы живем в эскалации". Украинский посол о том, как переубеждает немцев давать оружие

Посол Украины в Германии Алексей Макеев в интервью Радио Свобода рассказал, как ему приходится убеждать немцев продолжать военную поддержку, когда немецкое общество становится "обеспокоенным из-за возможной эскалации".

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По его словам, "очень часто общественность обеспокоена возможностью того, что Россия будет рассматривать любой политический шаг или поставки любого оружия как эскалацию".

"На что я отвечаю: уважаемые, мы живем в эскалации уже девять лет. Это постоянная эскалация. И если это для вас война, которая происходит где-то далеко, то мы живем этой войной", – сказал он.

Макеев говорит, что каждый раз, когда немцы начинают опасаться "эскалации", он призывает их посмотреть на историю поставок, а затем на то, к чему привело то или иное оружие, отправленное Германией в Украину.

"Ничего не произошло ни после поставок ПВО, артиллерии, танков. Мы защищаем покой ваших снов в Европе", – объясняет дипломат.

По его словам, Германия прислушивается и соглашается.

17 мая 2023 года канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не считает "самым актуальным" вопрос об участии ФРГ в "коалиции истребителей" для Украины.

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