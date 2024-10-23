МЗС назвало зарплату Залужного на посаді посла України у Великій Британії
LIGA.net проаналізувала дані МЗС України та дізналася, що Валерій Залужний, колишній головнокомандувач Збройних Сил України, увійшов до шістки найбільш високооплачуваних послів України за літо 2024 року.
Згідно з інформацією МЗС, його зарплата у липні склала 53 990 грн після вирахування податків, а в серпні — 65 904 грн. У середньому за один місяць літа Залужний отримав 59 947 грн.
Найбільш високооплачуваним послом України у 2024 році став Марко Шевченко, який представляє Україну в Молдові. Його середня зарплата за літо склала 102 795 грн.
Середня зарплата українського посла за місяць літа становила 56 412 грн.
Нагадаємо, що Валерій Залужний обіймав посаду головнокомандувача ЗСУ з липня 2021 року. А в травні 2024-го Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії.