МЗС назвало зарплату Залужного на посаді посла України у Великій Британії

Посол України у Британії Валерій Залужний. Джерело: (t.me/Zaluzhnui)

LIGA.net проаналізувала дані МЗС України та дізналася, що Валерій Залужний, колишній головнокомандувач Збройних Сил України, увійшов до шістки найбільш високооплачуваних послів України за літо 2024 року.

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Згідно з інформацією МЗС, його зарплата у липні склала 53 990 грн після вирахування податків, а в серпні — 65 904 грн. У середньому за один місяць літа Залужний отримав 59 947 грн.

Найбільш високооплачуваним послом України у 2024 році став Марко Шевченко, який представляє Україну в Молдові. Його середня зарплата за літо склала 102 795 грн.

Середня зарплата українського посла за місяць літа становила 56 412 грн.

Нагадаємо, що Валерій Залужний обіймав посаду головнокомандувача ЗСУ з липня 2021 року. А в травні 2024-го Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії.