МИД назвало зарплату Залужного в должности посла Украины в Великобритании

Бывший главком попал в десятку с самой большой зарплатой

Посол Украины в Британии Валерий Залужный. Источник: (t.me/Zaluzhnui)

LIGA.net проанализировала данные МИД Украины и узнала, что Валерий Залужный, бывший главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, вошел в шестерку самых высокооплачиваемых послов Украины за лето 2024 года.

Согласно информации МИД, его зарплата в июле составила 53 990 грн после вычета налогов, а в августе – 65 904 грн. В среднем за один месяц лета Залужный получил 59 947 грн.

Наиболее высокооплачиваемым послом Украины в 2024 году стал Марко Шевченко, представляющий Украину в Молдове. Его средняя зарплата за лето составила 102 795 грн.

Средняя зарплата украинского посла за месяц лета – 56 412 грн.

Напомним, что Валерий Залужный занимал должность главнокомандующего ВСУ с июля 2021 года. А в мае 2024 года Владимир Зеленский назначил Валерия Залужного послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.