МЗС засудило зустріч Лукашенка з гауляйтером Херсонської області Сальдо

Ганебним є не лише факт зустрічі з Сальдо, а й висловлювання диктатора Білорусі про окуповану частину Херсонської області

Олександр Лукашенко (Фото: Maxim Shemetov/EPA)

Міністерство закордонних справ вважає зустріч диктатора Білорусі Олександра Лукашенка з гауляйтером Херсонської області Володимиром Сальдо виявом його зневаги до суверенітету та територіальної цілісності України. Про це йдеться у коментарі зовнішньополітичного відомства.

У понеділок, 15 вересня, Лукашенко прийняв у Мінську Сальдо. У МЗС переконані, що це черговий вияв грубої зневаги до суверенітету та територіальної цілісності України, всього українського народу.

У відомстві додали, що ганебним є не лише факт зустрічі, а й висловлювання диктатора Білорусі про окуповану частину Херсонської області як буцімто "новий регіон" Росії, готовність сприяти зміцненню окупаційного режиму та розвивати торгівлю з окупантами.

У МЗС нагадали, що відповідно до норм міжнародного права будь-які оборудки з окупаційними режимами є нікчемними та матимуть виключно негативні наслідки для Білорусі як держави.

Україна залишає за собою право адекватного реагування з метою посилення санкцій та поглиблення міжнародної ізоляції білоруського режиму за протиправні дії всупереч численним резолюціям Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй.

В Україні викликають особливий подив марення Лукашенка про те, що він "радянська людина", для якої Україна та Херсонська область – "також його земля".

"Нагадуємо, що СРСР вже понад три десятиліття як на смітнику історії. Туди ж рано чи пізно відправляться й обидва ностальгуючі невизнані діячі, які зустрічалися сьогодні в Мінську. Натомість Україна була, є й буде цілісною в міжнародно визнаних кордонах", – резюмували в МЗС.