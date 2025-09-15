МЗС засудило зустріч Лукашенка з гауляйтером Херсонської області Сальдо
Міністерство закордонних справ вважає зустріч диктатора Білорусі Олександра Лукашенка з гауляйтером Херсонської області Володимиром Сальдо виявом його зневаги до суверенітету та територіальної цілісності України. Про це йдеться у коментарі зовнішньополітичного відомства.
У понеділок, 15 вересня, Лукашенко прийняв у Мінську Сальдо. У МЗС переконані, що це черговий вияв грубої зневаги до суверенітету та територіальної цілісності України, всього українського народу.
У відомстві додали, що ганебним є не лише факт зустрічі, а й висловлювання диктатора Білорусі про окуповану частину Херсонської області як буцімто "новий регіон" Росії, готовність сприяти зміцненню окупаційного режиму та розвивати торгівлю з окупантами.
У МЗС нагадали, що відповідно до норм міжнародного права будь-які оборудки з окупаційними режимами є нікчемними та матимуть виключно негативні наслідки для Білорусі як держави.
Україна залишає за собою право адекватного реагування з метою посилення санкцій та поглиблення міжнародної ізоляції білоруського режиму за протиправні дії всупереч численним резолюціям Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй.
В Україні викликають особливий подив марення Лукашенка про те, що він "радянська людина", для якої Україна та Херсонська область – "також його земля".
"Нагадуємо, що СРСР вже понад три десятиліття як на смітнику історії. Туди ж рано чи пізно відправляться й обидва ностальгуючі невизнані діячі, які зустрічалися сьогодні в Мінську. Натомість Україна була, є й буде цілісною в міжнародно визнаних кордонах", – резюмували в МЗС.
- У листопаді 2023 року суд в Одесі визнав Сальдо винним у державній зраді та заочно засудив його до 15 років в'язниці з конфіскацією майна. Активи вже почали продавати.
- У серпні 2024 року він отримав підозру у викраденні майже 3000 тонн українського зерна. У квітні 2025 року Сальдо висунули підозру за заволодіння Херсонською нафтоперевалкою.
