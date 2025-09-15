МИД осудил встречу Лукашенко с гауляйтером Херсонской области Сальдо

Позорным является не только факт встречи с Сальдо, но и высказывания диктатора Беларуси об оккупированной части Херсонской области

Александр Лукашенко (Фото: Максим Шеметов/EPA)

Министерство иностранных дел считает встречу диктатора Беларуси Александра Лукашенко с гауляйтером Херсонской области Владимиром Сальдо проявлением его пренебрежения к суверенитету и территориальной целостности Украины. Об этом говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.

В понедельник, 15 сентября, Лукашенко принял в Минске Сальдо. В МИД убеждены, что это очередное проявление грубого пренебрежения к суверенитету и территориальной целостности Украины, всему украинскому народу.

В ведомстве добавили, что позорным является не только факт встречи, но и высказывания диктатора Беларуси об оккупированной части Херсонской области как якобы "новом регионе" России, готовность способствовать укреплению оккупационного режима и развивать торговлю с оккупантами.

В МИД напомнили, что в соответствии с нормами международного права любые сделки с оккупационными режимами являются жалкими и будут иметь исключительно негативные последствия для Беларуси как государства.

Украина оставляет за собой право адекватного реагирования с целью усиления санкций и углубления международной изоляции беларуского режима за противоправные действия вопреки многочисленным резолюциям Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

В Украине вызывает особое недоумение бред Лукашенко о том, что он "советский человек", для которого Украина и Херсонская область – "также его земля".

"Напоминаем, что СССР уже более трех десятилетий как на свалке истории. Туда же рано или поздно отправятся и оба ностальгирующих непризнанных деятеля, которые встречались сегодня в Минске. Зато Украина была, есть и будет целостной в международно признанных границах", — резюмировали в МИД.