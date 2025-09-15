МИД осудил встречу Лукашенко с гауляйтером Херсонской области Сальдо
Министерство иностранных дел считает встречу диктатора Беларуси Александра Лукашенко с гауляйтером Херсонской области Владимиром Сальдо проявлением его пренебрежения к суверенитету и территориальной целостности Украины. Об этом говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.
В понедельник, 15 сентября, Лукашенко принял в Минске Сальдо. В МИД убеждены, что это очередное проявление грубого пренебрежения к суверенитету и территориальной целостности Украины, всему украинскому народу.
В ведомстве добавили, что позорным является не только факт встречи, но и высказывания диктатора Беларуси об оккупированной части Херсонской области как якобы "новом регионе" России, готовность способствовать укреплению оккупационного режима и развивать торговлю с оккупантами.
В МИД напомнили, что в соответствии с нормами международного права любые сделки с оккупационными режимами являются жалкими и будут иметь исключительно негативные последствия для Беларуси как государства.
Украина оставляет за собой право адекватного реагирования с целью усиления санкций и углубления международной изоляции беларуского режима за противоправные действия вопреки многочисленным резолюциям Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.
В Украине вызывает особое недоумение бред Лукашенко о том, что он "советский человек", для которого Украина и Херсонская область – "также его земля".
"Напоминаем, что СССР уже более трех десятилетий как на свалке истории. Туда же рано или поздно отправятся и оба ностальгирующих непризнанных деятеля, которые встречались сегодня в Минске. Зато Украина была, есть и будет целостной в международно признанных границах", — резюмировали в МИД.
- В ноябре 2023 года суд в Одессе признал Сальдо виновным в государственной измене и заочно приговорил его к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Активы уже начали продавать.
- В августе 2024 года он получил подозрение в похищении почти 3000 тонн украинского зерна. В апреле 2025 года Сальдо выдвинули подозрение за завладение Херсонской нефтеперевалкой.
